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Общество17 сентября 2021 10:55

Дмитрий Азаров дал эксклюзивное интервью, где рассказал о четырехлетней работе губернатором

Глава региона ответил на самые волнующие вопросы читателей «Комсомольской правды»
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Читайте спецвыпуск "Комсомольской правды"

Читайте спецвыпуск "Комсомольской правды"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал эксклюзивное интервью журналистам «Комсомольской Правды», где рассказал о своей работе губернатором и ответил на самые актуальные вопросы жителей региона.

Дмитрий Азаров поделился с читателями «Комсомольской правды» планами по развитию всех сфер общественной жизни и рассказал, как обстоят дела с медициной, дорогами и спортом в Самарской области.

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