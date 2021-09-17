Дмитрий Азаров дал эксклюзивное интервью, где рассказал о четырехлетней работе губернатором

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал эксклюзивное интервью журналистам «Комсомольской Правды», где рассказал о своей работе губернатором и ответил на самые актуальные вопросы жителей региона.

Дмитрий Азаров поделился с читателями «Комсомольской правды» планами по развитию всех сфер общественной жизни и рассказал, как обстоят дела с медициной, дорогами и спортом в Самарской области.

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