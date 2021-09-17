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Происшествия17 сентября 2021 11:22

В Самаре в квартире на улице Самарской было обнаружено тело мертвого подростка

15-летний мальчик учился в 10 классе
Агата ФАТЕЕВА
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В причинах смерти будут разбираться следователи

В причинах смерти будут разбираться следователи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в одной из квартир на улице Самарской было обнаружено тело 15-летнего подростка. Как сообщили «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах, по предварительным данным, мальчик совершил самоубийство.

- Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Рядом с телом находился мобильный телефон с предсмертной запиской, - рассказали собственные источники «КП-Самара».

Как стало известно, подросток учился в 10 классе, в свободное от занятий время занимался боксом. Семья мальчика была благополучной, переехали в Самару они сравнительно недавно. Сейчас в причинах смерти юноши будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.