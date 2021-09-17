Чем Самарской области поможет открытие логистического центра Wildberries

Строительство хаба - большой шаг для региона Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В 2022 году в регионе начнется строительство логистического центра крупнейшего онлайн-ритейлера страны Wildberries. Соглашение об этом губернатор Дмитрий Азаров и основатель хаба Татьяна Бакальчук подписали 16 сентября.

Площадь центра составит 100 тысяч квадратных метров. Инвестиции Wildberries в строительство - около 8 миллиардов рублей. Компания создаст около 5 тысяч новых рабочих мест. На площадке будут осуществлять приемку, сортировку и хранение товаров.

Открытие хаба сулит Самарской области множество преимуществ. Его появление позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя и снизить логистические расходы поставщиков Wildberries из Самарской области и соседних регионов. Также, появление центра откроет для поставщиков из Самарской области новые возможности по сотрудничеству с онлайн-ритейлером страны.

- На этапе переговоров, еще до подписания соглашения с Wildberries, уже проведена большая работа, но еще много предстоит сделать. Наше министерство, Агентство по привлечению инвестиций готовы обеспечить компании необходимое содействие и поддержку по любым вопросам строительства логистического центра, - заявил глава минэкономразвития области Дмитрий Богданов.

Министр уверен, что все сложности будут преодолены и проект удастся запустить в короткие сроки.