Общественный штаб по наблюдению за выборами три дня будет вести онлайн-трансляцию

Смотреть видеосюжет Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами

В Самарской области стартовали трехдневные выборы депутатов Госдумы РФ и Губернской думы Самарской области. Все три дня Общественный штаб по наблюдению за выборами будет вести онлайн-трансляцию с избирательных участков.

- Зрители смогут увидеть встречи с представителями территориальных избирательных комиссий, наблюдателями, юристами, местными активистами. А самое главное — видео с выборов. В этом году смотреть видео с избирательных участков могут только политические партии, штабы кандидатов и ситуационные центры, организованные Общественными палатами. Мы будем вести трансляцию как раз из такого ситуационного центра, - рассказали представители штаба.

Трансляции с шести участков будут вестись по графику:

17 сентября 2021 года с 14:30 до 18:00

18 сентября 2021 года с 11:30 до 19:00

19 сентября 2021 года с 9:00 до 01:00

В воскресенье общественники будут дожидаться оглашения результатов голосования и, возможно, поговорят с победителями. Можно даже прийти и посмотреть на трансляцию с участков прямо в студии. Для этого нужно предварительно записаться по телефонам Общественного штаба: (846) 33 77 555 и (846) 33 77 600