Губернатор Самарской области отдал свой голос на выборах 17 сентября 2021 года

Дмитрий Азаров пришел на избирательный участок в первый день голосования

В Самаре стартовали трехдневные выборы депутатов в Госдуму РФ и Губернскую думу Самарской области. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в первый день голосования выполнил свой гражданский долг.

- Давайте изберём людей достойных, авторитетных, людей созидательных, а не болтунов и разрушителей, - сказал Дмитрий Азаров.

Вместе с губернатором в школе №132 свой голос отдал и депутат Госдумы Александр Хинштейн. После голосования чиновники осмотрели новую спортивную площадку рядом со школой и провели круглый стол вопросу развития профильных классов.