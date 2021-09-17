В Самарской области на 17 сентября 2021 года выявили 480 новых заболевших коронавирусом

В Самарской области ежедневно фиксируется прирост новых заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки было зарегистрировано 480 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии в регионе 98 072 человек заболели коронавирусом.

Из общего числа заболевших, 82 052 пациента на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки выздоровели 237 человек.

По данным на 17 сентября 2021 года, за сутки в регионе от коронавируса скончались еще 20 человек. Всего с начала пандемии в Самарской области зарегистрировано 3 612 летальных случаев среди пациентов.