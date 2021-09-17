«Акрон» подписал ивуарийского полузащитника

В «Акроне» новичок будет играть под 55-ым номером. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» объявил о подписании легионера. К клубу присоединился ивуариец Екра Джео Крис Дэнни.

- Джео родом из столицы Кот-д'Ивуара Абиджана. Свой профессиональный путь игрок начал в европейском футболе. Екра выступал за молдавский «Саксан», армянский «Арцах», вторую команду «Тамбова». Последним клубом опорного хавбека стал донецкий «Олимпик», - рассказали в пресс-службе «Акрона».

За тольяттинский клуб новичок будет играть под 55-ым номером.

Напомним, после 11 туров ФНЛ «Акрон» идет на 15-ом месте. Ближайший матч красно-черные проведут на выезде против «Краснодара-2» в воскресенье, 19 сентября.