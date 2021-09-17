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Общество17 сентября 2021 13:43

Сенатор Сергей Перминов высказался о начале выборов в стране

Сергей Перминов сообщил, что процедура выборов подготовлена и легитимна
Валерий СОКОЛОВ
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Сенатор Перминов отметил, что на данный момент нарушений не зафиксировано

Сенатор Перминов отметил, что на данный момент нарушений не зафиксировано

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов рассказал, как началисы выборы в России. По его словам, можно сделать предварительные выводы, что у людей есть высокий интерес к голосованию.

Сергей Перминов отметил, что процедура голосования в регионах достаточно подготовлена и легитимна. На данный момент существенных нарушений на избирательных участках не выявлено.

Напомним, голосование будет проходить в течение трех дней с 17 по 19 сентября 2021 года. На избирательных участках необходимо быть в масках и соблюдать социальную дистанцию, при себе нужно иметь паспорт.