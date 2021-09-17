Сенатор Сергей Перминов высказался о начале выборов в стране

Сенатор Перминов отметил, что на данный момент нарушений не зафиксировано

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов рассказал, как началисы выборы в России. По его словам, можно сделать предварительные выводы, что у людей есть высокий интерес к голосованию.

Сергей Перминов отметил, что процедура голосования в регионах достаточно подготовлена и легитимна. На данный момент существенных нарушений на избирательных участках не выявлено.

Напомним, голосование будет проходить в течение трех дней с 17 по 19 сентября 2021 года. На избирательных участках необходимо быть в масках и соблюдать социальную дистанцию, при себе нужно иметь паспорт.