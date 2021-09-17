Сбер зачислил военнослужащим президентские выплаты по 15 тысяч рублей, дополнив их скидками и подарками экосистемы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В дополнение к мерам государственной поддержки Сбер подготовил для получателей выплат подарки и скидки на услуги и сервисы от компаний экосистемы. Все клиенты Сбера, получившие выплаты от государства, в течение 10 рабочих дней после зачисления денежных средств получают:

подписку СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль с онлайн-кинотеатром, музыкой, бесплатной доставкой товаров для здоровья, продуктов, бесплатной сотовой связью и другими скидками от Сбера (после окончания льготного периода стоимость использования подписки составит 199 рублей в месяц);

промокоды на 1000 рублей на покупки в сервисе доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет и на 1000 рублей в мультикатегорийном маркетплейсе СберМегаМаркет. С их помощью можно оплатить до 35% стоимости заказа на СберМаркете и до 50% — на СберМегаМаркете при заказе на сумму свыше 2 тысяч рублей;

промокод на 250 рублей в СБЕР ЕАПТЕКЕ при покупке на сумму от 1000 рублей. Промокоды доступны после активации СберПрайм.

В начале сентября Сбер обеспечил зачисление 10 000 рублей клиентам, получающим выплаты по линии Пенсионного фонда РФ, и получателям военных пенсий. Ранее, в начале августа, Сбер зачислил на карты и счета своих клиентов- родителей государственные выплаты на детей — по 10 000 рублей на каждого ребёнка школьного возраста. Всем своим клиентам, получившим социальные единовременные президентские выплаты, Сбер предложил подарки и скидки на услуги и сервисы компаний экосистемы.

СберПрайм — единая подписка на комплекс сервисов и услуг, включающих музыку, онлайн-кинотеатр, такси, доставку еды, мобильную связь.

Ассортимент товаров в СберМаркете и СберМегаМаркете огромен: продукты питания, одежда, техника и любые другие товары в разных категориях.

СБЕР ЕАПТЕКА — удобный интернет-магазин медикаментов и специализированная справочная система автоматизированного поиска редких и распространённых лекарств в режиме онлайн.