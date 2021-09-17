Парень из Тольятти после получения повестки в армию подался в бега

Тольяттинец уже год скрывается от комиссариата. Фото: СУ СКР по Самарской области

СУ СКР по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Тольятти, который с ноября прошлого года уклоняется от прохождения службы в рядах российской армии.

По версии следствия, молодой человек в ноябре 2020 года прошел военную комиссию, был признан годным, лично получил именную повестку в комиссариат, но в назначенную дату он так и не явился.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.