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Общество17 сентября 2021 14:11

Парень из Тольятти после получения повестки в армию подался в бега

Житель Самарской области почти год уклоняется от прохождения военной службы
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Тольяттинец уже год скрывается от комиссариата. Фото: СУ СКР по Самарской области

Тольяттинец уже год скрывается от комиссариата. Фото: СУ СКР по Самарской области

СУ СКР по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Тольятти, который с ноября прошлого года уклоняется от прохождения службы в рядах российской армии.

По версии следствия, молодой человек в ноябре 2020 года прошел военную комиссию, был признан годным, лично получил именную повестку в комиссариат, но в назначенную дату он так и не явился.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.