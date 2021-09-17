Каждый третий самарец в детстве донашивал одежду за старшим братом или сестрой

Многим в детстве приходилось донашивать одежду старших братьев и сестер Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты Ozon выяснили, сколько самарцев донашивали одежду за старшим братом или сестрой.

По итогам общероссийского опроса выяснилось, что в детстве относились к этому спокойно, 16% испытывали неловкость, 22% (почти каждому четвёртому) мешали длинные рукава или великоватая обувь. 11.5% говорят, что в детстве отказывались донашивать одежду за старшими, или надевать вещи на размеры больше.

Покупать вещи на два размера больше, чтобы носить не меньше года или донашивать за старшими братьями и сёстрами - это знакомо практически каждому.

- До сих пор не приятно вспоминать неудобную одежду, делятся часть самарцев. Став родителями, они очень тщательно подходят к выбору одежды для своего ребенка. 31% самарцев (треть опрошенных Ozon) утверждают, что одевают детей только в новые вещи и исключительно по размеру, - сообщают эксперты.

Самарцы, которые не видят ничего зазорного в поношенных вещах для своих детей, смотрят на этот момент не так, как их родители раньше. Раньше поношенные вещи были в основном способом сэкономить или добыть для ребенка дефицитную одежду. Теперь каждый четвертый опрошенный (23%) считает не разумно и не экологично выбрасывать почти новые детские вещи, сообщают эксперты.

Россияне в детстве обращали внимание не на бренд одежды, а на крутизну - куртка с принтом или светящиеся кроссовки и т.п. Сейчас детям чаще покупают вещи для активного отдыха и занятия спортом. К примеру, на Ozon список самых продаваемых товаров возглавили детские кроссовки для спортивной ходьбы и сандалии для походов.