Активисты проверили, как соблюдают антиковидные меры на избирательных участках Самарской области

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17 сентября по всей стране стартовали выборы депутатов Государственной Думы, а в Самарской области дополнительно выбирают депутатов в Самарскую губернскую Думу. Прийти на избирательные участки россияне могут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Такое решение принято для того, чтобы люди могли соблюдать все антиковидные меры, в том числе социальную дистанцию. Как на них соблюдаются антиковидные меры, проверили депутаты и активисты «Единой России».

Так в Ленинском районе Самары работу одного из избирательных участков оценил руководитель фракции «Единой России» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин. Он проголосовал в числе первых, отдав свой голов утром 17 сентября.

- Видно, что участковые комиссии готовы. Меры предосторожности, маски, одноразовые ручки – все это присутствует. Однозначно на участке обязаны за этим следить, чтобы жители имели возможность с мерами безопасности проголосовать, - подчеркнул парламентарий.

Региональный координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» Роман Балтер посетил избирательный участок в Октябрьском районе.

- Проголосовал, заодно проверил обеспеченность помещений с точки зрения санитарно-эпидемиологических требований. При входе на избирательный участок измерили температуру и обработали руки антисептиком, выдали индивидуальный комплект защиты с одноразовой маской, перчатками и шариковой ручкой. Голосовать действительно безопасно, - подчеркнул Роман Балтер.

В Отрадном избирательные участки проверил депутат Самарской Губернской Думы Николай Сомов. По словам парламентария, для голосования жителей создан максимально удобный режим.

Как ранее отметил губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров, крайне важно обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на всех избирательных участках региона.

- Трехдневное голосование позволит нам избежать скопления людей. Жители будут приходить на участки в удобное, комфортное для них время. Знаю, что многие изъявляют желание проголосовать в пятницу – освободить для себя выходной, - отметил глава региона.

В населенных пунктах открыли двери 1785 постоянных и 17 временных избирательных участков.