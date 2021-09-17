В Самаре состоится финал Чемпионат Поволжья по дрифту DRIFT THAT

Виртуозы своего дела покажут как надо входить в поворот и сожгут гору шин.

В субботу, 18 сентября, с 11:00 до 19:00 на площадке торгового комплекса «АМБАР» (Южное шоссе, 5) пройдут самые зрелищные автоспортивные соревнования Поволжья - GRAND FINAL Чемпионата DRIFT THAT.

Виртуозы своего дела покажут как надо входить в поворот и сожгут гору резины. Специальный гость соревнований - пилот RDS GP и опытный судья Виталий Полищук, один из основателей дрифт-движения в России.

- Чемпионат объединяет все больше городов и стран и очень вырос всего за несколько лет. В этом году состоялись все этапы чемпионата DRIFT THAT, что стало настоящим праздником для всех автоспортсменов и фанатов дрифта после застойного 2020 года. Все части соревнований этого сезона достаточно интересные - и с точки зрения уровня пилотов, и географии участников. Ожидаем зрелищности от большого финала, который традиционно пройдет в Самаре», - подметил одни из организаторов соревнований, руководитель АФСО и старший Паддока поддержки Formula1 Василий Шульц.

Зрителям предстоит увидеть 32 заезда, между которыми будут показаны шоу-программы и возможность поучаствовать в интерактивах. Любителям острых ощущений предлагают заезд по трассе с пилотом в режиме боевого заезда на DRIFT TAXI, всё это будет проходить в период времени с 11:00 до 14:00.

Вход для зрителей бесплатный. Мероприятие проводит Автомобильная федерация Самарской области (АФСО) при поддержке холдинга Global Vision.

Программа DRIFT THAT на 18 сентября:

11:00-14:00 DRIFT TAXI и тренировочные заезды

12:00-18:00 Авто-выставка

12:00 -18.00 Соревнования по автозвуку

14:30 Парад участников, шоу-программа

15:30 - 16:30 Заезды ТОП32

16:45 Заезды ТОП16

18:00 Награждение победителей авто-выставки и соревнования автоклубов

18:45 Награждение победителей финала DRIFT THAT