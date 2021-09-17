Билайн и ВКонтакте поддержат выпуск документального сериала «Неспокойные ночи. LizaAlert»

Билайн стал партнером выпуска третьего сезона документального сериала о деятельности поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт, снятого совместно с Центром поиска пропавших людей. Сериал будет состоять из 9 серий, в каждой из которых — документальные кадры спасательных операций и рабочих будней тысяч волонтеров отряда по всей стране.

Информационным партнером проекта стала ВКонтакте. Посмотреть документальный сериал можно будет в сообществе поискового отряда HYPERLINK "https://vk.com/lizaalert_real"ЛизаАлерт. Благодаря рекламе и продвижению от социальной сети сериал увидит как можно больше людей — это поможет привлечь добровольцев.

Цель документального сериала — актуализация на уровне государства и общества проблемы поиска потерявшихся и пропавших людей и привлечение как можно большего количества новых волонтеров к участию в деятельности поискового движения по всей стране.

Билайн является многолетним партнером ЛизаАлерт, с 2012 года развивая и внедряя инфраструктурные решения для работы отряда. Так в 2011 году была создана Федеральная горячая линия 8800-700 54 52 для приема заявок и свидетельств о пропавших. Это дало толчок развитию деятельности отряда в регионах: буквально за два года региональные отделения появились в 52 городах. Затем была создана система смс-информирования людей о поисках рядом: на сегодняшний день к ней подключено 72 000 человек по всей России. Подписаться на смс-оповещения могут абоненты всех операторов, сервис бесплатен и доступен по ссылке https://lizaalert.beeline.ru/.

В 2019 году Билайн совместно со специалистами отряда создал решение «BeelineAI - Поиск людей» на основе сверхточных нейронных сетей, призванное распознавать людей или следы их присутствия на тысячах снимков с беспилотных летательных аппаратов, которые делаются во время поисков в природной среде. Это позволяет в десятки раз сократить время анализа местности, экономит физические силы людей и позволяет более оперативно принимать решение о стратегии проведения спасательной операции.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн):

«Технологии уже показали свою колоссальную эффективность в поисково-спасательных операциях. Но движущей силой и основным фактором успеха всегда будут оставаться люди: их энергия, знания и стремление помочь. Мы верим, что рассказ о ежедневной деятельности ЛизаАлерт может стать отправной точкой в принятии решения присоединиться к поисково-спасательному движению для тысяч новых волонтеров. Для первого шага есть простой механизм — подписка на смс-информирование об активных поисках рядом».