В Самаре мать спасла дочери жизнь, отдав ей почку

В Самаре врачи провели уникальную операцию

В Самаре врачи провели первую родственную трансплантацию почки, сообщили в Самарском Государственном медицинском университете.

Женщина стала донором для своей 26-летней дочери, страдающей гипоплазией почки. Это врожденная патология, в результате которой может развиться хроническая почечная недостаточность и потеря функции почки.

Операцию проводили три хирургические бригады, она продолжалась 2,5 часа. Преимущество родственной пересадки заключается в том, что значительно сокращаются риски иммунологических и хирургических осложнений, а также не нужно длительное время находиться в листе ожидания.