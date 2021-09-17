Журналистов и блогеров приглашают оценить все туристические возможности Самары

Организует пресс-тур Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-21 сентября специально для журналистов и блогеров из разных регионов России пройдет пресс-тур по Самаре. Представители медиасферы смогут оценить все туристические возможности города.

Программа действительно насыщенная: экскурсия по Самаре на уникальном автобусе-кабриолете, прогулка по Волге, посещение знаковых объектов и достопримечательностей, музеев. Участники отведают блюда волжской кухни, покатаются на лошадях в старорусской деревне и получат в подарок самарские сувениры.

Организует пресс-тур Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации Самары. Чтобы принять участие в туре нужно аккредитоваться до 18:00 17 сентября.

В заявке важно указать название (Телеканал/издание), ФИО, телефон и e-mail, должность. Заявки принимают на почту 2444493@list.ru.