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Происшествия17 сентября 2021 15:57

В Кинеле работник получил травмы на производстве

Мужчина пострадал, работая на конвейерной линии
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Следователи устанавливают, почему работник получил травмы на производстве

Следователи устанавливают, почему работник получил травмы на производстве

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинеле на предприятии, производящем стеновые и кровельные панели, травмы получил один из работников. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, молодой мужчина пострадал, когда работал на конвейерной линии. Он получил травмы голени и стопы. Следователи считают, что причиной случившегося является нарушение требований охраны труда работодателям.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают подробности и выявляют причины произошедшего.