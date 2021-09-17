В Кинеле работник получил травмы на производстве

Следователи устанавливают, почему работник получил травмы на производстве
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кинеле на предприятии, производящем стеновые и кровельные панели, травмы получил один из работников. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, молодой мужчина пострадал, когда работал на конвейерной линии. Он получил травмы голени и стопы. Следователи считают, что причиной случившегося является нарушение требований охраны труда работодателям.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают подробности и выявляют причины произошедшего.