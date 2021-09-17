В Тольятти ребятам из школы-интерната помогут выбрать будущую профессию

15 сентября Фонд «ДетскиеДомики» совместно с Тольяттинской школой-интернатом № 5 для детей с ОВЗ торжественно открыл Мастерскую Моды. Гостями интерната в этот день стали представители профильных министерств и компаний, средств массовой информации, волонтеры. Также в числе участников презентации - начальник отдела ресурсного обеспечения образования, организационной и информационной деятельности Тольяттинского управления Министерства образования и науки Самарской области Антонина Лопырина, специалист пресс-центра Администрации г.о. Тольятти Вероника Шилкина, ведущий специалист ГКУСО ЦЗН г.о. Тольятти Наталья Хорева.

Мастерскую Моды появилась благодаря фонду «ДетскиеДомики», в школе-интернате отремонтировали помещение швейной мастерской. Там заменены полы и проводку, отремонтировали стены, купили мебель и часть оборудования. Бюджет проекта - более 650 000 рублей. В течение учебного года мастерская будет дополнительно новым инвентарем, оборудованием, методическими пособиями и расходными материалами для занятий. Теперь воспитанники интерната смогут заниматься на уроках по швейному делу в благоустроенной, комфортной мастерской, где есть все необходимое.

Открытие мастерской стало стартом годовой курс профориентации для воспитанников интерната. Презентация программы «День профессий. Профориентация в индустрии Моды» прошла 15 сентября, а уже на следующий день, у ребят начались занятия по профориентации. В рамках курса пройдут тестирования, анкетирования, групповые и индивидуальные консультации по профессиональному самоопределению, а также поездки на предприятия города для знакомства с широким спектром профессий в индустрии Моды.

Партнеры программы ССУЗы, ВУЗы, а также компании Самарской области. Для группы воспитанниц, выбранных на конкурсной основе, будет проведен практический курс занятий «Мастерская Моды» в швейной мастерской школы-интерната с представителями профильных профессий с мастер-классами и практическими заданиями.

Реализация программы стала возможной благодаря Фонду президентских грантов. Благополучатели - 200 детей с ОВЗ в Московской, Рязанской и Самарской областях, Республике Татарстан.