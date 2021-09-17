На манеже самарского цирка выступят львицы, обезьянки и жираф

В Самаре представят программу "Жираф Шоу"

В самарском цирке представят новую программу "Жираф Шоу". Настоящей звездой манежа станет жираф Багир.

Семиметровый жираф изящно двигается и даже танцует вальс, а также очень любит общаться со зрителями. Как отмечают организаторы, дамы могут получить на представлении незабываемый поцелуй.

Также на манеже появятся дрессированные собачки, обаятельные обезьянки и строптивые львицы. Прекрасное настроение обеспечат веселые клоуны.

Представление состоится в самарском цирке в субботу, 18 сентября.