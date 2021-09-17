На самарских дорогах установят больше камер фиксации нарушений

В Самарской области выясняют причины высокой аварийности на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на дорогах установят больше камер фиксации нарушений, сообщили в региональном правительстве.

В регионе в этом году произошло несколько крупных аварий с большим количеством погибших. Работала специальная комиссия, призванная определить причину такой аварийности.

В регионе также проанализировали крупные ДТП и пришли к выводу, что они происходят по причине превышения скорости и выезда на встречную полосу. В итоге было принято решение установить камеры фиксации нарушений на наиболее опасных участках.

Сейчас в области работает порядка 1,6 тысяч камер, до конца года их число увеличат до 1 701.