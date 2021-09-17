В Самарской области определили фермеров, которые получат гранты

Средства могут быть направлены на развитие фермы

В Самарской области определили фермеров, которые получат государственную поддержку на развитие своих хозяйств.

По поручению главы региона с обладателями грантов взаимодействует региональная и муниципальная власть.

- Сопровождение фермерских хозяйств на всех этапах – это путь к успеху. Помощь, поддержка и советы очень нужны. С первого дня надо помогать и подсказывать, не столько осуществляя контроль, сколько вести сопровождение стартапа, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Конкурсный отбор проводят ежегодно по программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области". По итогам третьего конкурсного отбора все 4 заявителя получили поддержку.

Фермеры получают до 30 млн рублей на реализацию представленного плана. Средства могут быть направлены на закупку сельскохозяйственной техники, скота и модернизации животноводческих помещений.