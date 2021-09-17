В выходные в центре Самары ограничат движение транспорта

В центре Самары ограничат движение транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в предстоящие выходные ограничат движение транспорта на улице Фрунзе из-за ремонта теплосетей. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 18 сентября (с 5 утра субботы) до 19 сентября (до 6 утра в воскресенье).

В районе дома №79 по улице Фрунзе будут устранять повреждение на теплосети. Ремонт специально запланировали на выходные дни, когда в городе не будет плотного движения транспорта.

Как отмечают в городской администрации, на движение трамваев перекрытия не отразятся.