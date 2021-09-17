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Политика17 сентября 2021 22:01

Самарцы проявляют высокий интерес к выборам

В пятницу в стране стартовало трехдневное голосование
Сергей ЧЕРНЫХ
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Эксперты отмечают высокий интерес граждан к выборам

Эксперты отмечают высокий интерес граждан к выборам

В пятницу, 17 сентября, в стране стартовало трехдневное голосование, по итогам которого выберут депутатов Госдумы восьмого созыва. Кроме того, в Самарской области выбирают состав губернской думы, также проходят дополнительные выборы депутатов в ряде районов региона.

В Самарской области отмечается высокая заинтересованность граждан. "Я вижу высокий уровень организационной подготовки, а также высокий интерес жителей к проводимым выборам. Это замечательно, что в течение трех дней мы выберем депутатов разных уровней. Я голосую в своей родной 29-ой школе, поэтому сам увидел прекрасную организацию процесса", - сказал заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

Заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов считает, что интерес граждан к выборам обусловлен высокой конкурентностью избирательной компании.

- Мы видим, что процедура подготовлена. Она носит абсолютно легитимный характер. Существенных нарушений не выявлено, что не может не радовать. С учетом того, что сегодня первый из трех дней голосования, пятница, я считаю, что интерес избирателей к кампании высок, - сказал Перминов.