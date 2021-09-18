Показываем видео с места массового ДТП с участием скорой на Ракитовском шоссе в Самаре

Из-за аварии на дороге образовалась большая пробка Фото: скриншот

Вчера вечером, в пятницу 17 сентября, на Ракитовском шоссе в Самаре произошло массовое ДТП. Там в аварию попал автомобиль скорой помощь и еще несколько машин. Из-за столкновения образовалась большая пробка.

Как стало известно журналистам "КП-Самара", не обошлось без пострадавших. Травмы получили два пассажира "Газели", которая тожа стала участником дорожного инцидента.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются специализированные службы. Правоохранителям предстоит выяснить причины происшествия. В социальных сетях же люди жалуются, что на этом участке плохое освещение, поэтому такое и случается.

В социальных сетях уже появилось видео с места событий. Так, оно опубликовано на канале Samara.dtp.official.