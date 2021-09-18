Вопрос о строительстве крематория под Самарой рассмотрят в суде

Жители села Хорошенькое считают, что у них нет условий под крематорий Фото: Предоставлено "Комсомолке"

20 сентября в Самарской области должны стартовать судебные слушания по поводу строительства крематория и кладбища в Красноярском районе региона. Прокуратура подала иск к местным чиновникам после того, как установила ряд нарушений в их решении разместить эти объекты в районе села Хорошенькое.

Как сообщает "Засекин.ру", недовольны строительством и жители. Так, Анна Калинина считает, что выбор участка для погребений проводился без учета гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунта, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а также без учета санитарных правил и норм.

В надзорном ведомстве добавляют, что рядом с планируемыми местами для размещения крематория и кладбища расположена артезианская скважина, обеспечивающая питьевой водой село Кривое Озеро.

Претензии есть и к публичным слушаниям по вопросу внесения изменений в генплан села Хорошенькое. Жителей о них проинформировали недостаточно хорошо.

Прокуратуры пыталась решить вопрос с местными чиновниками, но те не отреагировали. Тогда дело дошло до суда.

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После обращения жителей окрестных сел в ситуацию вмешался прокурор Самарской области Сергей Берижицкий (подробности)