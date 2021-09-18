Видеонаблюдатели рассказали, что происходило на избирательных участках Самарской области в ночь на 18 сентября

Процесс голосования пока проходит без нарушений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 17 сентября стартовал трехдневный выборочный марафон. За процессом следят не только свыше 5 тысяч общественных наблюдателей и представители политических партий, но и в ситуационных центрах, два из которых открыты в региональной столице, а один в Тольятти.

Центры работают круглосуточно, как и видеокамеры, установленные на избирательных участках. Видеонаблюдатели отслеживают все происходящее даже тогда, когда места для голосования закрыты на ночной перерыв.

Так, ночь с 17 на 18 сентября прошла спокойно. Наблюдатель ночной смены в ситуационном центре общественного штаба независимого наблюдения Ольга Мартьянова заявила, что их команда не зафиксировала никаких нарушений. В помещения УИК никто не заходила. Все ящики с сейф-пакетами находились в фокусе камер.

Наблюдатели напоминают, что на выборах каждому избирателю дают 4 бюллетеня для голосования за кандидатов в государственную и губернскую думы. Если кому-то кажется, что кипа бумаг в руках избирателей - это вброс, то они ошибаются. Видеонаблюдатели тщательно отслеживают картинку, чтобы убедиться, что это сложенные или свернутые 4 бюллетеня, а не какая-то пачка. В случае возникновения сомнений на место приезжает мобильная группа, которая быстро все выясняет.