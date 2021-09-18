В Самарской области на выборах более 29 тысяч человек проголосуют впервые

Молодые люди очень интересуются выборами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области 18 сентября стартовал второй день выборов в государственную и местную губернскую думы. В избирательном процессе активно участвуют молодые люди.

Так, впервые в голосовании сегодня принял участие выпускник школы № 70, а ныне студент строительного колледжа Сергей Кириллин.

- Важно участвовать в избирательных процессах, потому что люди сами должны решать, выбирать какой будет власть. Это их законное право, - уверен парень.

В этом году в Самарской области первый раз голосуют более 29 тысяч человек. Всем им вручают памятные сувениры.

Молодежь не только голосует, но и следит за процессом. Так, из 5 тысяч наблюдателей, прошедших обучение, более 60 % - молодые люди. Все они хотят, чтобы выборы шли честно и каждый голос был учтен.