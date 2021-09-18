В Самару 18 сентября вернулась хорошая погода. Эксперты рассказали, надолго ли

В Самаре облачно, но без осадков Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В Самаре 18 сентября на улицы города вернулась солнечная погода. Правда, температура воздуха не сильно поднялась, но, по словам горожан, сегодня теплее, нежели в рабочие дни.

- Сегодня ожидаются переменная облачность. Температура 10-12 градусов выше нуля. Ветер 6-11 метров в секунду. Завтра, 19 сентября, местами по области температура поднимется до 14 градусов, ветра будет меньше, - рассказали в Приволжском УГМС.

Между тем синоптики предупреждают, что на выходных характер погоды существенно не изменится. Температурный фон в некоторых местах региона остается пониженным. Ночью возможных заморозки. В начале следующей недели местами будут дожди.