Общественный штаб продолжает онлайн-трансляцию выборов в Самаре

Голосование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 сентября в Самарской области проходит второй день голосования за кандидатов в губернскую и государственную думы. Трансляцию выборов ведет общественный штаб по наблюдению за ними.

- Зрители могут увидеть встречи с представителями избирательных комиссий, юристами, активистами, наблюдателями, - рассказывают организаторы трансляции.

Самое главное, что доступно горожанам - видео с выборов. Трансляция ведется из ситуационного центра и местные жители могут совместно с политическими партиями и видеонаблюдателями смотреть за тем, что происходит на участках.

Трансляции с шести участков будут вестись по графику:

17 сентября 2021 года с 14:30 до 18:00

18 сентября 2021 года с 11:30 до 19:00

19 сентября 2021 года с 9:00 до 01:00