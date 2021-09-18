Общественный штаб продолжает онлайн-трансляцию выборов в Самаре

Голосование продолжается
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
18 сентября в Самарской области проходит второй день голосования за кандидатов в губернскую и государственную думы. Трансляцию выборов ведет общественный штаб по наблюдению за ними.
- Зрители могут увидеть встречи с представителями избирательных комиссий, юристами, активистами, наблюдателями, - рассказывают организаторы трансляции.
Самое главное, что доступно горожанам - видео с выборов. Трансляция ведется из ситуационного центра и местные жители могут совместно с политическими партиями и видеонаблюдателями смотреть за тем, что происходит на участках.
Трансляции с шести участков будут вестись по графику:
17 сентября 2021 года с 14:30 до 18:00
18 сентября 2021 года с 11:30 до 19:00
19 сентября 2021 года с 9:00 до 01:00