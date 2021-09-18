Стали известны составы команд на матч 8 тура РПЛ "Крылья Советов" - "Ростов"

Игра начнется в 17:30 Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" в 8 туре Тинькофф РПЛ принимают "Ростов". 18 сентября 2021 года игра пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена". Игорь Осинькин и Юрий Семин уже озвучили стартовые составы.

Капитан "КС" сегодня - Александр Солдатенков. У гостей - Максим Осипенко".

Отметим, что у "Крыльев" есть несколько изменений по сравнению с предыдущем матчем с "Локомотивом" в Москве. Так, на правом фланге вместо Бейла выйдет Зеффан. В опорной зоне вместо Пруцева появился Якуба, который восстановился от травмы. В атаке Сарвели заменил сегодня Глушенков.

В целом расстановки выглядят следующим образом:

"Крылья Советов": 1 Ломаев, 18 Зеффан, 2 Бегич, 4 Солдатенков, 5 Горшков, 11 Ежов, 6 Якуба, 21 Иванисеня, 17 Зиньковский, 15 Глушенков, 33 Сергеев.

Запасные: 39 Фролов, 81 Овсянников, 3 Чернов, 23 Бейл, 47 Божин, 7 Кабутов, 8 Витюгов, 9 Пиняев, 13 Липовой, 25 Пруцев, 10 Сарвели, 19 Цыпченко.

"Ростов": 30 Песьяков, 5 Хаджикадунич, 16 Баштуш, 55 Осипенко, 71 Поярков, 87 Лангович, 10 Мамаев, 11 Алмквист, 15 Глебов, 25 Фольмер, 27 Комличенко.

Запасные: 1 Бабурин, 77 Рудаков, 4 Терентьев, 8 Гигович, 23 Тугарев, 76 Сухомлинов, 97 Исик, 7 Полоз, 22 Соу, 90 Турищев.

Игра начнется в 17:30 по самарскому времени. Следите за трансляцией на сайте "КП-Самара".