В Самаре бывшего налогового инспектора обвинили в шести эпизодах коррупции

Дело в ближайшее время рассмотрят в суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Кировского района закончили разбираться в уголовном деле бывшей сотрудницы налоговой инспекции. Ее обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, с 2017 по 2020 год женщина, являясь старшим налоговым инспектором отдела по урегулированию задолженностей, получила от местных жителей не менее 410 тысяч рублей. Она должна была их передать коллегам из руководящего состава ИФНС России по Промышленному району.

- Деньги предназначались за внесение в налоговую базу сведений об отсутствии задолженности по уплате транспортного налога при отсутствии подтверждающих документов. Часть суммы обвиняемая получила путем перевода на банковскую карту, другую - получили в виде наличных, - сообщает СУ СК России по региону.

Всего правоохранители выявили 6 эпизодов преступной деятельности у этой фигурантки. Доказательств собрано достаточно, дело уже передают в суд.

В СК добавляют, что расследуют дело и в отношении предполагаемого получателя указанных денег. Ему вменяют не только в получении взятки, но и превышение должностных полномочий.