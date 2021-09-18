Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 сентября 2021 18:56

Видеоблогер показал, как Ново-Садовую в Самаре подготовили к пробкам

1 октября на участке планируют перекрыть основную дорогу
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Строительство займет два года

Строительство займет два года

Фото: скриншот

В Самаре продолжается строительство новой двухуровневой развязки на улице Ново-Садовой. В рамках очередного этапа реконструкции основную дорогу там планируют перекрыть. Это произойдет 1 октября. Что сейчас происходит на участке, показал на своем канале видеоблогер Сергей Бобин.

Водители переживают - как будет организовано движение? Власти успокаивают, его временно пустят по дублеру.

Окончательно двухуровневая развязка должна быть готова через два года. Реализация проекта началась только в 2021 году. В окончательно варианте путепровод должен начинаться у ДК "Современник" и заканчиваться после улицы XXII Партсъезда. Исполнителем работ выступает компания "СамараТрансСтрой".

Смотреть видеосюжет
СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ НА НОВО-САДОВОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ/СЕНТЯБРЬ/САМАРА/РОССИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ НА НОВО-САДОВОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ/СЕНТЯБРЬ/САМАРА/РОССИЯ
#самара #бобинсергей #развязка #строительство #дрон Смотрим видео, подписываемся, комментируем, высказываем мнение!)