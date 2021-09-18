Видеоблогер показал, как Ново-Садовую в Самаре подготовили к пробкам

Строительство займет два года Фото: скриншот

В Самаре продолжается строительство новой двухуровневой развязки на улице Ново-Садовой. В рамках очередного этапа реконструкции основную дорогу там планируют перекрыть. Это произойдет 1 октября. Что сейчас происходит на участке, показал на своем канале видеоблогер Сергей Бобин.

Водители переживают - как будет организовано движение? Власти успокаивают, его временно пустят по дублеру.

Окончательно двухуровневая развязка должна быть готова через два года. Реализация проекта началась только в 2021 году. В окончательно варианте путепровод должен начинаться у ДК "Современник" и заканчиваться после улицы XXII Партсъезда. Исполнителем работ выступает компания "СамараТрансСтрой".