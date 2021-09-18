Борьба с коронавирусом в Самарской области продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 18 сентября 2021 года заболели коронавирусом 488 человек. Общее количество инфицированных с начала пандемии теперь - 98560.

- Больше всех новых заболевших за сутки нашли в Самаре - 210 местных жителей. 76 человек заболели в Тольятти. 23 - в Новокуйбышевске. 16 инфицированных нашли в Кинеле, 14 - в Отрадном, 13 в Волжском районе, 10 в Кинель-Черкасском. В остальных муниципалитетах менее 10 заболевших, - сообщает оперштаб.

Не справились с covid-19 21 человек. Скончались от недуга за сутки 11 мужчин - в возрасте от 40 до 96 лет и 10 женщин, старшей из которых было 87, а младшей - 51. У многих из них были сопутствующие заболевания. Общее количество жертв коронавирусной инфекции в Самарской области с весны прошлого года 3633 человека.