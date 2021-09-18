Около "Солидарность Самары Арены" строят футбольный манеж. Показываем, как он выглядит сейчас

Строительные работы уже идут Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Возле "Солидарность Самара Арены" в 2022 год должен появиться новый футбольный манеж. Его планируют возвести рядом с "Последней милей". Как передает корреспондент "КП-Самара", работы уже начались.

Сейчас строительство объекта находится в начальной стадии. Там уже залили фундамент и устанавливают несущие конструкции.

По проекту, в манеже постелют искусственный газон размером 105 на 68 метров. Трибуны будут рассчитаны на 500 мест. Планируется, что тренироваться там будут дети.