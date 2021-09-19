Председатель облизбиркома Самарской области заявил, что 99% нарушений на выборах не подтвердились

Идет третий день голосования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 19 сентября в Самарской области стартовал третий день голосования. Жители выбирают не только депутатов Госдумы, но и новый состав Самарской губернской думы. За два минувших дня в избирательные комиссии региона поступило 76 обращений с замечаниями. Но, как отметил председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев, в 99% случаев факты нарушений не подтвердились.

- Чаще всего при проверке обращений приходится констатировать, что замечания не просто не находят подтверждения, но и являются откровенно надуманными. Поэтому серьезных угроз для подведения итогов, для легитимности нынешней выборной кампании я не вижу, - заявил Вадим Михеев. Мониторинг информационного пространства на предмет серьезных нарушений ведут и представители общественного штаба по наблюдению за выборами. Сопредседатель общественного штаба Владислав Волков заявил, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, обнаружить не удалось.

- Есть определенная информационная волна, которую, на мой взгляд, разгоняют определенными участниками избирательного процесса. Они демонстрируют большое количество мнимых нарушений, но мне своими глазами не удалось в этом убедиться, - добавил Владислав Волков. По данным на утро 19 сентября в Самарской области подтвержден один факт незаконного голосования. Нарушение зафиксировано на участке в Волжском районе. В ситуации разбирались не только представители избирательной комиссии, но и независимые наблюдатели. Оказалось, что член УИК проголосовала за мужа-дальнобойщика.

- Вброса пачки бюллетеней не было. Мы прокрутили видео посекундно, там очевидно, что женщина опустила четыре бюллетеня. Да, она их отметила, с воли мужа или нет, но от него самого жалобы нет. Был нарушен порядок выдачи документов и порядок голосования, - рассказала Председатель общественного штаба Галина Николаева.

Участковая избирательная комиссия отстранила члена УИК от работы с бюллетенями, а сами бюллетени, которые содержались в стационарном ящике, сразу были опечатаны в сейф-пакет.

- Они хранятся в сейфе, и на момент подсчета мы будем рекомендовать, чтобы эти бюллетени признали недействительным, - пояснил Вадим Михеев. На одном из участков в Самаре наблюдатели заметили фантастическую явку - по официальным данным 1700 человек в первый день голосования. Позже выяснилось, что при вводе данных в базу системным администратором ТИК была допущена ошибка, реальное число проголосовавших на участке – 176 человек.