Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2021 9:27

В Самаре появилась еще одна круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка

Там можно приобрести продукцию местных фермеров
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Широко свою продукцию там представят местные производители.

Широко свою продукцию там представят местные производители.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одна круглогодичная муниципальная сельскохозяйственная ярмарка открылась в Самаре. Расположилась она в Куйбышевском районе, у дома №131 на ул. Белорусская. Торговый павильон может работать круглый год, потому что он оборудован системами поддержания комфортной температуры воздуха.

Здесь можно приобрести овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, мед, разносолы, бакалею. Для покупателей доступна сельхозпродукция от производителей самарского региона и соседних областей.

Здесь же предусмотрены места для пенсионеров. Дачники могут бесплатно реализовывать свою продукцию. Режим работы ярмарки с 8:00 до 20:00.

Напомним, в Самаре уже работаю четыре аналогичные муниципальные сельскохозяйственные ярмарки, три из которых круглогодичные.

Так, с 13 августа сезонная ярмарка начала работу в пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом №9 (ДК «Октябрь»). Работает она по пятницам, субботам и воскресеньям с 9:00 до 18:00.

27 августа открылась круглогодичной ярмарки на пересечение ул. Киевская и Тухачевского. Ярмарка работает со вторника по воскресенье с 8:00 до 19:00.

Еще одна круглогодичная ярмарка начала работу на прошлой неделе на пересечении пр. Ленина и ул. Челюскинцев. Режим работы ежедневный с 8:00 до 20:00.

Еще одну ярмарку планируют организовать на пересечении ул. Дачная и Чернореченская. В городской администрации отметили, что торговый павильон там также будет круглогодичным.

Как стать участником ярмарки и выставить свою продукция, можно узнать по телефону 8 (846) 332-14-97 - МП г.о. Самара «Ярмарки Самары».