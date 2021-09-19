В Самаре появилась еще одна круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка

Широко свою продукцию там представят местные производители. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одна круглогодичная муниципальная сельскохозяйственная ярмарка открылась в Самаре. Расположилась она в Куйбышевском районе, у дома №131 на ул. Белорусская. Торговый павильон может работать круглый год, потому что он оборудован системами поддержания комфортной температуры воздуха.

Здесь можно приобрести овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, мед, разносолы, бакалею. Для покупателей доступна сельхозпродукция от производителей самарского региона и соседних областей.

Здесь же предусмотрены места для пенсионеров. Дачники могут бесплатно реализовывать свою продукцию. Режим работы ярмарки с 8:00 до 20:00.

Напомним, в Самаре уже работаю четыре аналогичные муниципальные сельскохозяйственные ярмарки, три из которых круглогодичные.

Так, с 13 августа сезонная ярмарка начала работу в пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом №9 (ДК «Октябрь»). Работает она по пятницам, субботам и воскресеньям с 9:00 до 18:00.

27 августа открылась круглогодичной ярмарки на пересечение ул. Киевская и Тухачевского. Ярмарка работает со вторника по воскресенье с 8:00 до 19:00.

Еще одна круглогодичная ярмарка начала работу на прошлой неделе на пересечении пр. Ленина и ул. Челюскинцев. Режим работы ежедневный с 8:00 до 20:00.

Еще одну ярмарку планируют организовать на пересечении ул. Дачная и Чернореченская. В городской администрации отметили, что торговый павильон там также будет круглогодичным.

Как стать участником ярмарки и выставить свою продукция, можно узнать по телефону 8 (846) 332-14-97 - МП г.о. Самара «Ярмарки Самары».