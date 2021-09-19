В Самаре блогеры следят за ходом голосования. Увидеть это может каждый

В ситуационном центре работа продолжается и днем, и ночью

В Самаре все три дня выборов 2021 года работает ситуационный центр штаба общественного наблюдения. В помещении на Ярмарочной стоят огромные экраны, куда передается вся информация с видеокамер. Сюда приходят блогеры и журналисты с активной позицией. Уже третий день в ситуационном центре работает заместитель редактора по работе радио КП-Самара Антон Черепок.

- Именно тут можно посмотреть за видеотрансляциями с мест, где люди волеизъявляются посредством погружения в урны бумажек с галочками напротив самых честных и ответственных кандидатов в депутаты. Я уверен, что такая работа - это шаг к еще большей открытости всех процессов. Важно, что за происходящим следят и ночью, - рассказал Антон.

Ситуационный центр открыт для всех желающих - просят только записаться заранее, чтобы была возможность подготовить место, помещение не бесконечное. Сделать это можно по телефонам Общественного штаба: (846) 33 77 555 и (846) 33 77 600. Работают здесь и наблюдатели, которые записывались заранее в Общественной палате Самарской области.

Сегодня трансляцию ситуационного центра можно смотреть с 10.00 до 1.00. В эфире - беседы с экспертами и подведение итогов голосования, конечно же, в это время еще преварительных.