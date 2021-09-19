В Тольятти мужчина похитил бытовую технику из съемной квартиры

Подозреваемого уже задержали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

К тольяттинским полицейским за помощью обратилась хозяйка кварты в доме на ул. Победы. Женщина рассказала, что ее ограбили. Ущерб она оценила в 38 тысяч рублей.

Дело в том, что жительница Тольятти в пустующую квартиру за символическую плату поселился знакомый её супруга. Когда женщина пришла проверить все ли в порядке, оказалось, что бытовой техники в квартире уже нет. Пропали телевизор, утюг, микроволновая печь, фен и модем. Женщина сразу заподозрила квартиранта в причастности к пропаже.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, полицейские оперативно нашли подозреваемого. Им оказался безработный местный житель 1963 года рождения. Кстати в 2014 году мужчина уже был осужденный условно за аналогичное преступление. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

В ходе опроса подозреваемый признал свою вину и пояснил, что ему срочно понадобились деньги, поэтому он решил сдать бытовую технику со съемной квартиры в ломбард, а вырученные деньги потратить на собственные нужды. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде. Следственным управлением УМВД России по городу Тольятти в отношении горе жильца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина может отправится в места не столь отдаленные на срок до пяти лет.