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Спорт19 сентября 2021 13:13

Появилось видео с финала Чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT

Соревнования прошли накануне на парковке одного из торговых комплексов Самары
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Шоу прошло в субботу

Шоу прошло в субботу

В субботу, 18 сентября, на площадке торгового комплекса «АМБАР» прошло одно из самых зрелищных автоспортивные соревнования Поволжья - GRAND FINAL Чемпионата DRIFT THAT.

Профессиональные дрифт-пилоты показали, как надо входить в поворот и сожгли не один комплект шин. Специальным гостем соревнований стал один из основателей дрифт-движения в России, пилот RDS GP и опытный судья Виталий Полищук. В числе организаторов соревнований - Василий Шульц, руководители АФСО и старший Паддока поддержки Formula1.

Дымящие покрышки и визг шин. Лихие маневры и скорость. Самарский видео-блогер Евгений Щекин снял самые яркие моменты соревнований и поделился видео с читателями «Комсомолки».

Смотреть видеосюжет
В Самаре прошел чемпионата по дрифту DRIFT THAT на площадке ТК «АМБАР»
В Самаре прошел чемпионата по дрифту DRIFT THAT на площадке ТК «АМБАР»
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