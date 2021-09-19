Появилось видео с финала Чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT

Шоу прошло в субботу

В субботу, 18 сентября, на площадке торгового комплекса «АМБАР» прошло одно из самых зрелищных автоспортивные соревнования Поволжья - GRAND FINAL Чемпионата DRIFT THAT.

Профессиональные дрифт-пилоты показали, как надо входить в поворот и сожгли не один комплект шин. Специальным гостем соревнований стал один из основателей дрифт-движения в России, пилот RDS GP и опытный судья Виталий Полищук. В числе организаторов соревнований - Василий Шульц, руководители АФСО и старший Паддока поддержки Formula1.

Дымящие покрышки и визг шин. Лихие маневры и скорость. Самарский видео-блогер Евгений Щекин снял самые яркие моменты соревнований и поделился видео с читателями «Комсомолки».