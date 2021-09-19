Избирком предоставил данные по явке избирателей в Самарской области

Выборы продолжаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно данным Избирательной комиссии Самарской области на 15 часов 19 сентября 38,47% жителей области уже выразили свое мнение в идущем голосовании. Это 929 264 человека. Активнее всего голосуют жители Челно-Вершинского района – там явка составила 83,62%, это 10392 человека. На втором месте по активности Елховский район, там избирательные участки посетили 82,77% жителей.

В Самаре явка составила 28,3%, избирательные участки в областной столице посетили 262 157. В Тольятти выбор уже сделали 169 088 – это 31,69%.

В целом 40,3% - жители малых городов области и около 61% - жители сельских территорий приняли участие в голосовании.

Наихудший результат по явки на 15 часов 19 сентября показал Советский район Самары - 24,19%.

Напомним, по итогам первого дня голосования, 17 сентября явка в нашем регионе составила 14,83%, во второй день проголосовали еще 11,83% избирателей.

Также в Самарской области зарегистрировано 111 жалоб. Из них 99 поступили в ТИК и УИК, еще 12 в Избирательную комиссию Самарской области. Из них 88 обращений поступили от представителей одной политической партии.