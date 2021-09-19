В Самарской области ждут заморозки до -5 градусов

Бабье лето прошло незаметно.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС в ночь с 19 на 20 сентября местами по Самарской области возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -0 до -5°C. В связи с неблагоприятным погодными условиями в области объявлен желтый уровень опасности.
Начало недели в нашем регионе обещает быть прохладным, возможны осадки.
- В начале следующей недели, с приближением к границам губернии фронтальных разделов с запада, местами пройдет небольшой дождь, - отметила синоптик Аношина Зарима.
Так в ночь с 20 на 21 сентября, по прогнозам синоптиков, будет облачно, местами осадки. Ветер будет восточным со скоростью 5-10 м/с, температура воздуха при этом: 2…7°C. Днем погода будет аналогичной, но воздух прогреется до 11…16 градусов.