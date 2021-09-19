В Сызрани автомобиль «Волга» превратился в груду металла после столкновения со столбом

Без спасателей мужчине было не выбраться. Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Серьезное ДТП произошло 19 сентября в Сызрани в районе дамбы. Там автомобиль «Волга», пробив дорожное ограждение, врезался с столб уличного освещения. Машина в считанные секунды превратилась в гору бесформенного металла. Водителя зажала внутри, он получил травмы и нуждался в помощи медиков.

Чтобы спасти мужчину на место аварии прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда города Сызрань. В 13.22 спасатели приступили к деблокированию пострадавшего. Гидравлическими кусачками и разжимом были срезаны стойки автомобиля и отжата приборная панель. В 13.50 пострадавшего передали врачам скорой помощи. Мужчину доставили в больницу.