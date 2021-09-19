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Общество19 сентября 2021 19:19

На здании "Современника" в Самаре появилась трещина

Повреждение здания заснял видеоблогер, самарцы переживают, что повлиять могло строительство развязки на Ново-Садовой
Анастасия МЫШКИНА
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Вот такая трещина появилась на фасаде

Вот такая трещина появилась на фасаде

На здании бывшего кинотеатра "Современник" на Ново-Садовой появилась большая трещина. Это обнаружил самарский видеоблогер Евгений Щекин, снимая строительство развязки на Ново-Садовой с высоты. Трещина действительно довольно глубокая и идет практически по всему фасаду. Видео блогер выложил в своем аккаунте и среди подписчиков развернулся спор.

Кто-то говорит, что этой трещине уже много лет и она была чуть ли не всегда. Кто-то пессимистично предполагает, что жить зданию осталось недолго, слишком уж неудобно оно стоит на пути новой развязки. Большинство предположили, что трещина могла образоваться из-за ведущихся работ по строительств развязки на Ново-Садовой. Кстати, ради работ с 1 октября перекроют основной поток этой улицы.

В любом случае, пока здание стоит. Но понятно, что сейчас сквер перед ним не так привлекателен для прогулок из-за ведущейся стройки и из-за того, что подъехать сюда невозможно. В последнее время в "Современнике" располагались детские кружки и секции, а также разнообразные занятия для взрослых.

Здесь мы рассказывали о планах по строительству новой развязки.

Смотреть видеосюжет
«Современник» дал трещину. Строительство развязки на Ново-Садовой в Самаре
«Современник» дал трещину. Строительство развязки на Ново-Садовой в Самаре
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