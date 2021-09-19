В облизбиркоме рассказали, сколько жалоб на нарушения поступило в Самарской области

Избирательные участки уже закрылись. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 15 часов 19 сентября в Самарской области было зарегистрировано 111 жалоб на нарушения процесса голосования. Из них

99 поступили в ТИК и УИК, еще 12 в Избирательную комиссию Самарской области. Как отметил председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев, 99% нарушений не подтвердились. При этом 88 обращений из 111 зарегистрированных поступили от представителей одной политической партии.

В 20 часов избирательные участки Самарской области прекратили работу. Идет подсчёт голосов. По предварительным данным по явке на 18 часов 18 сентября в Самарской области проголосовали 43,08% жителей.