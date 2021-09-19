Александр Точенов высоко оценил самарский избирательный участок, который превратили в арт-объект

А на фоне играет современная музыка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Разноцветные пуфики, фотозона, стены цвета спелых ягод цветов, и баннеры в стиле граффити, а еще воздушные шары и современная музыка – это УИК №3045, что находится на территории Самарского университета на ул.Павлова, 1. Необычный избирательный участок высоко оценил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов, наблюдающий за выборами в Самарской области.

— Мы хотели выделиться оформлением и при поддержке избиркома Самарской области нашли дизайнера, воплотившего этот замысел. Избиратели рады, они удивляются и улыбаются, - рассказывает председатель участковой избирательной комиссии N3045 Валентин Сульянов.

Дизайн-проектов этого избирательного участка занималась Анастасия Власова. К проекту она приступила в июне. Девушка призналась, что ей хотелось сделать что-то действительно необычное. Бюджет проекта составил порядка 200 тысяч рублей, а участок стал похож на арт-объект.

Еще одна особенность данного избирательного участка – самая молодая в России избирательная комиссия. Самому старшему – председателю – 30 лет, а самому младшему члену УИК – 19 лет.

Александр Точенов рекомендовал перенимать опыт креативной самарской молодежи и другим регионам.

— Ребята снова превратили выборы в праздник, как это было в советские времена, но на другом уровне. Это пример, который достоин подражания, — уверен Александр Точенов.

Подробнее о работе самого креативного избирательного участка в материале корреспондента «КП-Самара».