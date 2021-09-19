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Общество19 сентября 2021 20:51

В Самаре представили вариант развития территории в районе пр. Металлургов и ул. Юбилейной

Там хотели построить многоэтажки
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Местные жители уже в который раз не поддержали проект развития данной территории.

Местные жители уже в который раз не поддержали проект развития данной территории.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Кировского района не поддержали на публичных слушаниях проект планировки и межевания земли в границах проспекта Металлургов, ул. Севастопольской, Енисейской и Юбилейной в Кировском районе Самары. Советующий документ был опубликован на сайте городской администрации.

Сейчас на данной территории находятся двухэтажные бараки, которые планируют расселить. Однако местные жители уже в который раз не поддержали проект развития данной территории.

В постановлении городской администрации говорится, что проект отклонен из-за замечаний, внесенных участниками публичных слушаний, и направлен в департамент градостроительства Самары на доработку с учетом протокола.