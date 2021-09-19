Самарская область по явке на выборах-2021 на 18.00 стала девятой в ПФО

В Самаре закончилось голосование на выборах - 2021

В Самарской области идет подсчет голосов на выборах -2021. В регионе выбирали не только депутатов Госдумы, но и новый состав Губернской Думя. Конечно же, за мандаты в главный законодательный орган страны развернулось настоящее сражение. Глава избиркома региона Вадим Михеев поделился первыми данными о явке на выборах 2021 года в Самарской области. По его словам, на 18:00 явка составила 43,08%. Это не намного меньше, чем в 2016 году на таких же выборах.

- Сейчас протоколы уже обрабатываются. Прибавка по опыту прошлых лет за два часа будет незначительной, около 5-6%. Сейчас лидирует Хворостянский рафор по явке, это 91,18%. А в аутсайдерах Советский район Самары, это около 28.95% голосов, - поделился информацией в трансляции в ситуационном центре Вадим Михеев. Он отметил, что на 18.00 Самарская область по явке находилась на 41 месте по России и на девятом по ПФО.

Также он отметил, что общее количество жалоб составило 120 обращений, сто из них поступили от КПРФ, в основном - на 162 участке. 79 жалоб не подтвердились, 21 жалоба оказалась по существу. Но в основном все нарушения носили процедурный характер и их удалось устранить в процессе работы. Серьёзное нарушение пока было только одно: женщина, член избирательной комиссии, проголосовала за мужа и сына. Бюллетени изъяли. Сама она объяснила, что не знала, что так нельзя.