Рабочая неделя в Самарской области начнется с небольших дождей

При выходе на улицу стоит захватить с собой зонтик Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в начале новой рабочей недели. По прогнозам синоптиков, предстоящие дни, 20-22 сентября 2021 года, будут дождливыми.

- К границам губернии приблизятся фронтальные разделы с запада. В связи с этим в начале недели местами пройдет небольшой дождь, - сообщили в Приволжском УГМС.

Так, в понедельник, 20 сентября, ожидается переменная облачность. В некоторых районах возможны небольшие осадки. Будет дуть восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха составит 10...15 °C.

В ночь на вторник, 21 сентября, синоптики тоже прогнозируют небольшой дождь. Ветер сбавит свою скорость до 5-10 м/с. Столбик термометра опустится до 2...7 °C. Днем будет немного теплее — 11...16 °C. Местами возможны осадки.

В ночь на среду, 22 сентября, в большинстве районов губернии пройдет небольшой дождь, местами — умеренный. Восточный ветер разгонится до 7-12 м/с. Температура воздуха будет 5...10 °C.. Днем ожидается облачная и дождливая погода. При этом воздух прогреется уже до 19 °C.