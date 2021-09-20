Тепло в жилые дома Самары начнут подавать 20 сентября 2021 года

Уже скоро в домах самарцев начнут нагреваться батареи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 20 сентября 2021 года, начнется подача тепла в жилые дома Самары. Отопление будут включать поэтапно, поэтому этот процесс может занять несколько дней, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, отопительный сезон стартовал в Самарской области 16 сентября. Это намного раньше обычных сроков. Такое решение приняли по нескольким причинам: для комфорта жителей и для снижения рисков заболевания гриппом или ОРВИ.

В первую очередь тепло начало поступать в больницы, дома ребенка, дома престарелых, пансионаты. Затем — в детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы.

Сегодня начнут нагреваться батареи в жилых домах. Всего их в Самаре более 10 тысяч. Тепло будет поступать поэтапно. Власти отмечают, что перекладки теплосетей, которые еще продолжаются на некоторых участках, не повлияют на подачу тепла. Все потому что специалисты заранее смонтировали резервные линии.