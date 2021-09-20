Дмитрий Азаров поблагодарил жителей Самарской области за участие в выборах-2021

Глава региона выразил слова благодарности всем, кто принял участие в трехдневном голосовании Фото: vk.com

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил жителей Самарской области, которые выполнили свой гражданский долг — проголосовали на выборах в Госдуму РФ и региональный парламент.

- Я уверен: мы выбрали депутатов, которые будут работать честно и порядочно на благо людей и Самарской области. Я благодарен всем, кто помог мне определить направление работы правительства, муниципалитетов, всех органов власти, - отметил глава региона.

Также Дмитрий Азаров выразил слова благодарности общественным наблюдателям, которые следили за прозрачностью проведения выборов. Отметил он и работу членов УИК и областной избирательной комиссии. В этом году им пришлось сложнее, чем обычно, — выборы длились три дня. Несмотря на все трудности, они создали безопасные и комфортные условия для голосования.

Напомним, впервые выборы в Госдуму РФ и парламент региона проводились три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это сделали для удобства жителей и для защиты их здоровья. Уже в первый день голосования явка на избирательных участках Самарской области составила почти 15%, а по состоянию на вечер 19 сентября — 43,08%.